زيدان يريد استخدام جميع لاعبي ريال مدريد

يواصل ريال مدريد استعداداته لمباراة آيبار في 14 من يونيو الجاري، وهي الأولى للفريق بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدأ المدرب زين الدين زيدان يحضر للأفكار التكتيكية التي سيعتمد عليها في المباريات الـ11 المتبقية بالموسم.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن هناك خطتين رئيسيتين يسعى زيدان للمداورة بينهما فيما تبقى من الموسم، الأولى هي 4-3-3 التقليدية، والثانية 4-4-2 المفضلة بالنسبة له والتي حقق خلالها بعض النتائج المميزة.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن زيدان قام بتجربة العديد من الخطط في الموسم الحالي، وكانت جميعهما تفشل باستثناء هاتين الخطتين، ولذلك سيعتمدهما في جميع المباريات، والاختيار بينهما متوقف على ظروف المباراة والخصم.

وأضاف التقرير أن الهدف من المداورة بين خطتين وعدم الاعتماد على خطة واحدة يعود إلى رغبة المدرب الفرنسي في استخدام جميع اللاعبين المتاحين.

وهناك بعض اللاعبين يناسبون خطة 4-4-2 مثل إيسكو وخاميس رودريغيز على سبيل المثال.

على الجانب الآخر، يملك "زيزو" لاعبين آخرين لا يجيدون اللعب سوى في خطة 4-3-3 مثل غاريث بايل وفينيسيوس جونيور ورودريغو، أما لاعبين مثل كريم بنزيمة وتوني كروس وإيدين هازارد فيناسبون الخطتين.