زيدان يساند منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا

أكد المدير الفني لريال مدريد وأسطورة فرنسا، زين الدين زيدان، مساندته الكاملة للمنتخب الجزائري في بطولة كأس أمم إفريقيا التي انطلقت في مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

واستغل صاحب الأصول الجزائرية، وجوده بإحدى الدورات الكروية بمدينة إيكس أون بروفانس الفرنسية، ليوجه رسالة تشجيعية للنجم رياض محرز وزملائه.

ويتمنى زيدان، صاحب الإنجازات الكبيرة في عالم كرة القدم كلاعب وكمدرب، أن يتمكن المنتخب الجزائري من تقديم مردود إيجابي في البطولة الإفريقية يرضي متابعيه.

وقال مدرب ريال مدريد في تصريح نشره موقع "أونز مونديال" الفرنسي: "أتمنى أن أرى المنتخب الجزائري يلعب بشكل جيد في بطولة أمم إفريقيا، ويقدم مردوداً يرضي الشعب الجزائري ويجعله فخوراً به".

وأكد زيدان في تصريحه هذا تعلقه بأصوله الجزائرية، مثلما كان الشأن في العديد من المناسبات السابقة، آخرها تفاعله مع "الحراك الشعبي" الذي تشهده البلاد منذ أشهر.

ونجح المنتخب الجزائري بقص شريط مشاركته في العرس القاري، الأحد، بتسجيل انتصار مستحق على حساب نظيره الكيني بنتيجة 2-0، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كذلك منتخبي السنغال وتنزانيا.