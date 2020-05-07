زيدان يسهل على ريال مدريد التعاقد مع كوليبالي

كشفت تقارير صحفية أمس عن خيط جديد يقرب قلب الدفاع كاليدو كوليبالي نجم نابولي من ريال مدريد.

وارتبط اسم الدولي السنغالي صاحب الـ 28 عاماً بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، أبرزها ريال وليفربول وباريس سان جيرمان، في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة خارج نابولي.

ووفقاً لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، يرتبط زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد بعلاقة جيدة مع رمضاني وكيل أعمال كوليبالي، وهو ما قد يسهل مسألة نقل المدافع لسانتياغو بيرنابيو.

ويبحث زيدان عن بديل لقائده سيرخيو راموس، الذي ينتهي عقده مع الملكي نهاية الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن نابولي ما زال متمسكاً بكوليبالي، ويحاول بشتى الطرق إبعاد الفرق عنه، حيث حدد 100 مليون يورو لبيعه، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا، ستبقى هناك القليل من الفرق المهتمة بضمه.