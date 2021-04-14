زيدان يشترط التعاقد مع 3 لاعبين للبقاء

ذكرت تقارير أن مدير ريال مدريد الفني زين الدين زيدان، طلب من إدارة النادي التعاقد مع 3 لاعبين قبل الموافقة على تجديد عقده.

ووفقاً لموقع «دياريو جول»، طلب المدرب الفرنسي عدة تعاقدات للبقاء في منصبه بعد النجاحات التي حققها الفريق مؤخراً، بفوزه على ليفربول 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم على برشلونة 2-1 في الدوري الإسباني.

وأوضح الموقع أن زيدان أصبح الآن في وضعية قوية للتفاوض على تجديد عقده، لكنه بالطبع يتوقع بعض الانتكاسات في مفاوضاته مع الرئيس فلورنتينو بيريز.

وأضافت أن «زيزو» قدم لرئيس ريال مدريد قائمة تضم 3 لاعبين فرنسيين طالب بالتعاقد معهم وهم مدافع إشبيلية جولز كوندي، وإدواردو كامافينجا لاعب وسط رين، فضلاً عن كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، أو النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.