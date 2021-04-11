زيدان يشكو من الإجهاد البدني للاعبي ريال مدريد

اعترف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه بحاجة للوقت من أجل التعافي بعد خوض مباراتين قويتين خلال فترة قصيرة.

وخاض ريال مباراة هامة الأسبوع الماضي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال اوروبا أمام ليفربول وحقق الفوز بنتيجة 3-1، ثم خاض أخرى أمام برشلونة ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني وانتصر بنتيجة 2-1.

وعقب اللقاء، علق زيدان قائلاً: "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، علينا أن نرتاح، خضنا مباراتين مرهقتين، الآن علينا أن نرتاح.

"لا أعرف كيف سننهي الموسم، بدنياً نحن على حافة الهاوية، نعاني من الإجهاد، علينا أن نستريح الآن وبعدها سنستعد لمباراة الأربعاء".

يذكر أن ريال مدريد تربع على قمة الدوري الإسباني بشكل مؤقت برصيد 66 نقطة متساوياً مع أتلتيكو مدريد، بينما يحل برشلونة ثالثاً بفارق نقطة واحدة.