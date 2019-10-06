زيدان يشيد بهازارد بعد هدفه الأول لريال مدريد

أشاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بالنجم إيدين هازارد عقب الفوز على غرناطة 4-2 ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقال "زيزو" بعد هدف البلجيكي الأول: "نحتاج إيدين بهذا الشكل، أن يلعب جيداً ويسجل، كان سعيداً في غرفة الملابس بعد نهاية المباراة، نحن سعداء من أجله بهذا الهدف، نتمنى أن يكون الأول بين الكثير.

"أردت منه أن يؤدي مباراة مشابهة، من الطبيعي أننا نريده جميعاً بخير، كان قادراً على خلق تمريرات حاسمة بالإضافة إلى التسجيل".

أما عن خطأ الحارس الجديد ألفونس آريولا في الهدف الأول لغرناطة: "ليس لدي ما أحدثه بشأنه، هو يعلم بالفعل أنه ارتكب خطأ صغيراً.

"بالنسبة لي إذا رأينا المباراة ككل، لقد ظهر فيها بشكل جيد للغاية. ليس فقط لإيقاف التسديدات بل لتواصله مع الدفاع أيضاً. أنا سعيد من أجله".

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الدوري الإسباني في الوقت الحالي، برصيد 18 نقطة من أول 8 مراحل.