زيدان يصر على رحيل بايل

يتمسك زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد برحيل غاريث بايل هذا الصيف.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن المدير الفني الفرنسي طالب إدارة الملكي بالتخلص من الدولي الويلزي قبل بداية فترة الإعداد للموسم القادم في يوليو.

وكان بايل قد أخبر إدارة ريال مدريد برغبته في البقاء الموسم المقبل مشدداً على أنه لا يفكر في الرحيل.

وانضم الجناح الويلزي لريال مدريد من توتنهام صيف عام 2013 مقابل 101 مليون يورو، علماً بأنه يتقاضى 11 مليون يورو سنوياً.

وأوضحت الصحيفة أنه لم تصل أية عروض رسمية إلى ريال مدريد من أجل بايل خلال الفترة الماضية رغم سعي الإدارة لبيعه مقابل 100 مليون يورو، وذلك بعد ضم إيدين هازارد ولوكا يوفيتش ورودريغو غوس ووجود فينيسيوس جونيور وماركو آسينسيو وبراهيم دياز في مركزه.