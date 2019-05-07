زيدان يضغط لاستعادة حكيمي

يرغب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بالاعتماد على الظهير أشرف حكيمي الموسم القادم، وذلك بإنهاء إعارته لبوروسيا دورتموند.

وتألق الدولي المغربي في صفوف أسود فيستفاليا قبل أن يتعرض للإصابة، علماً بأنه أعير للنادي الألماني لموسمين.

وقال برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني نقلاً عن مواطنته صحيفة "أوكيدياريو" الرقمية: "يريد زيدان إرجاع حكيمي الذي رغم أنه لم يكن يشارك أساسياً، إلا أنه كان لاعباً مهماً قبل انتقاله إلى دورتموند.

"يرغب بعودته حتى يشارك في مركز الجناح الأيسر، بديلاً لمارسيلو، وهو المركز الذي يشغله في منتخب المغرب ودورتموند".