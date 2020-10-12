زيدان يطالب بضم بوغبا في الشتاء

طالب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة النادي الملكي بضرورة التعاقد مع بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، خلال فترة الشتاء لتدعيم خط الوسط.

وقال موقع «ديفينسا سنترال» الإسباني، أن زيدان يرحب بإمكانية التعاقد مع بوغبا، خاصة وأنه طالما نادي بضرورة التعاقد معه، خلال الفترة الماضية وقال الدولي الفرنسي أن الانضمام لريال مدريد حلم كبير.

يذكر أن بوغبا فشل في تقديم المستويات المأمولة مع مانشستر يونايتد منذ التعاقد معه عام 2016.