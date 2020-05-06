زيدان يطالب بضم مدافع بايرن ميونيخ

طالب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع مواطنه لوكاس هيرنانديز، مدافع بايرن ميونيخ.

وأشار موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، الأربعاء، إلى أن "زيزو" معجب بمستوى وشخصية هيرنانديز، لذلك يريده في تشكيلة الملكي في أقرب وقت.

وأبدى المدرب رضاه أيضاً عن مستوى تيو هيرنانديز، لاعب ريال السابق المتألق مع ميلان، لذلك قد يعيده من جديد في حال رحيل مارسيلو.

يذكر أن لوكاس هيرنانديز انتقل إلى بايرن قادماً من أتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو، لذلك لن يفرط فيه النادي الألماني بقيمة أقل من ذلك، مهما كانت الضغوطات.