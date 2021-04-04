زيدان يطلب من ريال مدريد التعاقد مع محرز

كشفت تقارير بأن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد يأمل في التعاقد مع رياض محرز، جناح مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقاً لصحيفة "تيليغراف" البريطانية، يبدو المدرب الفرنسي جزائري الأصل من أشد المعجبين بأداء محرز ويريد التعاقد معه، لتشكيل ثلاثي هجومي إلى جانب كريم بنزيمة وإيدين هازارد.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حال التعاقد مع محرز سيرحل عن الملكي، ماركو آسينسيو لتوفير الأموال اللازمة لتدعيم الفريق بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ هذا الموسم رغم أنه زار شباك آيبار أمس في اللقاء الذي انتهى لمصلحة ريال مدريد بهدفين دون رد ضمن الدوري الإسباني.