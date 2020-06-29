زيدان يطلق لقباً جديداً على بنزيمة

أبدى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، سعادته بفوز فريقه على إسبانيول (1-0)، أمس الأحد، في المرحلة الـ 32 من الدوري الإسباني، كما تغنى بكريم بنزيمة، الذي صنع هدف الانتصار.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "إسبانيول هو الأخير في جدول الترتيب، لكن كان علينا أن نقاتل".

وتابع: "لعبوا مباراة رائعة، لكننا انتصرنا، وهو الشيء المهم، دافع إسبانيول بشكل جيد للغاية في الشوط الأول، ونحن كنا أفضل بدنياً في الثاني".

وعن بنزيمة الذي صنع هدف الفوز لريال بطريقة رائعة، بعدما مرر الكرة بكعب قدمه من وضعية صعبة، لتستقر أمام كاسيميرو، الذي أودعها الشباك بلمسة واحدة، قال زيدان: "لست متفاجئاً بأي شيء يفعله، إنه لاعب مخترع، يخترع أشياء على أرض الملعب، والتمريرة بالكعب رائعة، يمكن أن تكون أحد أفضل اللمسات في البطولة، كريم يتحسن كل عام لأنه يعتني بنفسه".

ويقدم بنزيمة مستويات مميزة هذا الموسم، حيث ساهمت تمريراته الحاسمة وأهدافه، بشكل كبير في اعتلاء ريال صدارة الدوري الإسباني.

تجدر الإشارة إلى أن بنزيمة (32 عاماً)، يحتل حالياً المركز الثاني في قائمة هدافي الليغا، برصيد 17 هدفاً، ويتخلف بفارق أربعة أهداف عن متصدر القائمة، قائد برشلونة ليونيل ميسي.