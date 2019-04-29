زيدان يعتذر من جماهير ريال مدريد

تقدم المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان باعتذاره إلى جماهير الفريق، بعدما مُني "الملكي" بهزيمته المحلية العاشرة هذا الموسم أمس الأحد على يد رايو فايكانو، لكنه أكد أنه "غير نادم" على العودة إلى تدريب فريق العاصمة الإسبانية.

وأقر زيدان بتردي مستوى لاعبيه، عندما قال في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "اليوم (أمس) لم نفعل شيئاً، منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية وعلى كافة المستويات.

"أحياناً لا يمكنك التسجيل، لكننا لم نصنع حتى الفرص، لم نلعب على الإطلاق.

"يجب أن نكون غاضبين جداً. أنا غاضب لأن الصورة التي ظهرنا بها كانت سيئة. أنا مسؤول عن ذلك أيضاً، ليس فقط اللاعبين. علينا أن نعتذر عن أدائنا، نحن جميعاً".

ولدى سؤاله عما إذا كان يتمنى انتهاء الموسم الآن، قال زيدان: "نعم. لكن علينا أن نخوض المباريات الثلاث المتبقية وأن نفعل شيئاً مختلفاً، لا يمكننا أن ننهي الموسم بهذا الشكل".

ورغم ذلك، أجاب "زيزو" على السؤال الصعب بشأن ما إذا كان ندم على عودته إلى سانتياغو بيرنابيو مرة أخرى، بطريقة متفائلة.

وقال نجم ريال مدريد السابق: "لا (لم أندم) على الإطلاق، الحقيقة هي العكس، عليّ أن أتخطى هذا، اللحظات الصعبة مثل اليوم، لكن لا يمكن أن نلعب بهذا الشكل".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث وله 65 نقطة من 35 مباراة، متأخرا بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني و18 نقطةعن البطل برشلونة، ويبدو أنه سينهي الموسم الثاني على التوالي في هذا المركز.