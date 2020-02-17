زيدان يعلق على خيبة تعادل ريال مدريد مع سيلتا فيغو

فرط ريال مدريد في تقدمه، واكتفى بالتعادل 2-2 مع ضيفه سيلتا فيجو على ملعب سانتياغو برنابيو في ختام المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة لقطة غير اعتيادية عندما سقط زين الدين زيدان مدرب الملكي إثر تدخل غير مقصود من جوزيف إيدو لاعب سيلتا، وعن تلك اللقطة قال الفرنسي بهدوئه المعتاد: "أنا بخير، لم يحدث شيء".

وتحوّل للحديث عن المباراة قائلاً: "أنا متألم لخسارة نقطتين في ملعبنا. سيلتا فريق جيد ولا يستحق أن يتواجد في هذا المركز المتأخر، لكن يؤلمنا أن نخسر نقطتين بعد مجهود مذهل قدمناه".

وخصص المدير الفني إشادة كبيرة لدينيس سواريز صانع الهدف الثاني: "أحياناً نستقبل الأهداف بسبب أخطائنا، لكن في الهدف الثاني تمريرة دينيس كانت مذهلة.

"أنا محبط، ارتكبنا خطأ في الشوط الأول وتلقينا هدفاً، هذا جزء من كرة القدم. ثم تحسنا في الشوط الثاني الذي كان أفضل كثيراً، لكن التفاصيل تحكم دائماً".

وأبدى زيدان ارتياحه لعودة إيدين هازارد بالقول: "أنا سعيد بعودته، خاض 70 دقيقة، وكان مميزاً للغاية، نعتقد أنه قادر على المساهمة معنا، دوره كان محورياً في الهدف الثاني".

وأشاد "زيزو" بغاريث بايل الذي تلقى تحية الجماهير أثناء خروجه: "الجماهير تحكم، أعتقد أنه قدم مباراة جيدة، علينا أن نواصل التفكير في مستقبل الموسم وأن يحاول الجميع الظهور بأفضل صورة في الملعب".

وعن مارسيلو، أوضح المدرب الفرنسي "لا أعتقد أن وجوده يضعفنا دفاعياً، أنا سعيد بكل اللاعبين وبما قدموه، سنواصل القتال دائماً".