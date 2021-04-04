زيدان يعيد إحياء الخطة البديلة في ريال مدريد

عاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لإحياء أسلوبه القديم بالاعتماد على نظام المداورة وتكوين تشكيلة بديلة، في الفترة المزدحمة بالمباريات الصعبة والحاسمة.

واستخدم زيدان نظام المداورة خلال مباراة ريال مدريد وآيبار، السبت، ضمن المرحلة 29 من الدوري الإسباني، حيث اعتمد على كلٍ من إيسكو ومارسيلو وماركو آسينسيو وإيدير ميليتاو.

وقد أجبرت الإصابات والجدول الصعب، المدرب الفرنسي على هذه الخطوة أمام الفريق الباسكي، نظراً لحاجته إلى اللاعبين الأساسيين في مواجهة ليفربول الثلاثاء القادم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك مواجهة كلاسيكو الليغا أمام برشلونة الأحد.

كما سيحتاج ريال إلى لاعبيه الأساسيين، في مواجهة الإياب ضد ليفربول الأسبوع القادم.

ويبدو أن زيدان نجح في إعادة الخطة الشهيرة أمام آيبار، وقدم مارسيلو وإيسكو وميليتاو وآسينسيو أداءً مقنعاً، وساهموا في انتصار فريق العاصمة الإسبانية بهدفين دون رد.

وعاد مارسيلو للمشاركة بعد 53 يوماً من الغياب، بسبب تعرضه لعدة إصابات، وظهر بشكل جيد في مركز أكثر تقدماً وحصل على إشادة كبيرة من المدرب وزملائه.

وتألق آسينسيو بعد مشاركته في المباريات الأخيرة كبديل، فسجل هدفاً هو الثالث له في آخر 3 مباريات.

كما قدم إيسكو مستويات مميزة في الشوط الأول، وظهر بشكل جيد إلى جانب لوكا مودريتش وكاسيميرو في وسط الملعب، وهو نفس الأمر مع ميليتاو الذي شكل سداً منيعاً مع ناتشو فيرنانديز وفيرلان ميندي في الدفاع.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني، بعد أن رفع رصيده إلى 63 نقاط، وبات على بعد 3 نقاط من المتصدر أتلتيكو مدريد الذي سيواجه إشبيلية في وقت لاحق اليوم الأحد.