زيدان يفجر غضبه على مارسيلو مرتين

أكمل ريال مدريد سلسلة من 20 مباراة بدون هزيمة، بعد فوزه (4–0) على ريال سرقسطة، ليبلغ ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبدا المدرب زين الدين زيدان راضياً عن الأداء، رغم أنه عبّر عن غضبه من مارسيلو في أكثر من مناسبة.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن "زيزو" انفعل مرتين خارج الخطوط خلال اللقاء، بسبب أداء الظهير الأيسر البرازيلي، خاصة في الشوط الأول.

وكانت اللحظة الأكثر غضباً للمدرب الفرنسي في الدقيقة 19، عندما ارتكب مارسيلو خطأ كاد يتسبب في هدف لفريق الدرجة الثانية.

وانشغل البرازيلي بالاعتراض على حكم الراية، ونفذ سرقسطة ركلة ركنية سريعة في غيابه شكلت تهديداً كبيراً على مرمى الحارس ألفونس آريولا، وغضب زيدان، بسبب تخلي الظهير عن الرقابة للاحتجاج بشكل غير مبرر على القرار.

وبعد وقت قصير، عاد زيدان ليصيح غاضباً بسبب عدم ضغط مارسيلو على الخصم، خلال أمسية احتفل فيها البرازيلي بمباراته الـ 500 مع الملكي.

وربما لم يعد مارسيلو الخيار الأول لزيدان هذا الموسم في مركز الظهير الأيسر، نظراً لأداء فيرلان ميندي الذي منح ريال صلابة دفاعية أكبر.

وحافظ مارسيلو (31 عاماً) على مكانته كأفضل ظهير أيسر في العالم لعدة سنوات، لكنه يمر بفترة صعبة في الآونة الأخيرة مع تكرار إصاباته، وغاب عن 12 مباراة هذا الموسم بنسبة 40% من إجمالي المباريات.

ووفقاً لأرقام نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، شارك مارسيلو أساسياً 12 مرة، في إجمالي 19 مباراة، مقابل 7 مشاركات كبديل.

وانتقدت الصحيفة المدريدية مستواه بالأمس، قائلة في عنوان "دفاع ريال أكثر صلابة دون مارسيلو".

واحتفى ريال مدريد بامتلاك أقوى خط دفاع هذا الموسم في بطولات الدوري الكبرى في أوروبا، حيث استقبل 13 هدفاً فقط في 21 مباراة في الدوري الإسباني.