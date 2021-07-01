زيدان يقترب من تدريب منتخب فرنسا

كشف برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني الشهير أن زين الدين زيدان رحل عن تدريب ريال مدريد بعد نهاية الموسم المنصرم من أجل الإشراف على منتخب فرنسا.

وأكد البرنامج ذائع الصيت أنه بعد توديع الديوك لبطولة يورو 2020 من دور الـ 16 على يد منتخب سويسرا بركلات الترجيح، بات مدرب ريال السابق قريباً من خلافة ديدييه ديشامب أكثر من أي وقتٍ مضى.

هل سيخلف زيدان زميله السابق ديشامب في قيادة فرنسا؟

وكانت أنباء قوية قد ترددت قبل انطلاق البطولة، حول مصير ديشامب، واحتمالية رحيله عقب نهاية مشوار الديوك فيها.

يذكر أن "زيزو" أنهى الموسم المنصرم مع ريال مدريد دون ألقاب، وشنت عليه وسائل الإعلام حملة انتقادات طول الموسم رغم كثرة الإصابات التي ضربت صفوف الفريق ووصول الملكي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.