زيدان يقرر الاحتفاظ ببايل وخاميس بعد فشل ضم بوغبا

قرر زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الاحتفاظ بخدمات غاريث بايل وخاميس رودريغيز وعدم التفريط فيهما خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن زيدان أخبر رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، أنه سيحتفظ بخدمات بايل وخاميس حال فشل في التعاقد مع بول بوغبا من مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيان إيريكسن، لاعب وسط توتنهام، ودوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس، متاحان في السوق لكن زيدان يرفض ضم بديل لبوغبا.

وأكدت الصحيفة أن المدرب الفرنسي سيحاول الاستفادة من الأسماء المتاحة في ظل ضعف العروض المقدمة لهما على الصعيد المادي.

يذكر أن زيدان طلب من بايل علناً البحث عن فريق آخر، كما لم يمنح خاميس فرصة في فترته الأولى بموسم 2016-2017.

وأنفق ريال مدريد نحو 300 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية لإبرام 5 صفقات.