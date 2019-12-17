زيدان يقرر الاستعانة ببايل في الكلاسيكو

قرر زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الاستعانة بغاريث بايل ضمن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة غداً الأربعاء.

وقال برنامج "إل تشيرنغيتو" الإسباني أن الدولي الويلزي سيشارك أساسياً في كامب ناو، لحاجة ريال إلى خبراته بالإضافة إلى انخفاض مستوى رودريغو.

وظهر البرازيلي الصاعد بشكل متواضع أمام فالنسيا في ميستايا وبدا عليه التأثر بضغوطات الجماهير ووسائل الإعلام، مما أجبر "زيزو" على التفكير في الدفع بالثلاثي بايل، وإيسكو، وكريم بنزيمة أمام البارسا.

يذكر أن ريال مدريد سيفتقد خدمات الثنائي مارسيلو وإيدين هازارد بداعي الإصابة، بالإضافة إلى الجناح ماركو آسينسيو الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي للركبة منذ بداية الموسم.