زيدان يقرر مصير سوق انتقالات ريال مدريد

وضع ريال مدريد مهمة حسم مصير المعارين من النادي في الفترة المقبلة، بين يدي المدرب زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الأحد أن ريال سلم لزيدان مفاتيح القرار فيما يراه مناسباً بشأن اللاعبين المعارين.

وبدأ الفرنسي جزائري الأصل بالفعل يفكر في مصير اللاعبين في ظل إمكانية ابتعاد ريال مدريد عن سوق اللاعبين الصيف المقبل بعدم إبرام أي صفقة جديدة نهاية الموسم بسبب تأثير فيروس كورونا على النواحي الاقتصادية في الأندية.

ويملك زيدان قائمة من 13 لاعباً معاراً يمكن أن يستفيد النادي من أي منهم وفقاً لقراره الموسم القادم، وهو الأمر الذي تركته إدارة النادي على طاولة الفرنسي وكأنها صفقات جديدة.

وسيقرر "زيزو" من سيعود إلى مدريد ومن سيرحل ومن سيستمر معاراً خلال الأسابيع القادمة.

ويعتبر أشرف حكيمي المعار لبوروسيا دورتموند على رأس قائمة المرشحين للعودة إلى ريال مدريد بعد ظهوره بشكل مميز مع الفريق الألماني.