زيدان يكشف ما حصل لريال مدريد أمام تشيلسي

لم يظهر مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، أي ندم بشأن قراره إشراك سيرخيو راموس وإيدين هازارد العائدين من الإصابة، ضمن التشكيلة الأساسية أمام تشيلسي رغم الخسارة 0-2، الأربعاء، وتوديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.

وتفوق تشيلسي، الذي كان الطرف الأفضل في التعادل 1-1 في مدريد الأسبوع الماضي، على منافسه وهز الشباك عبر تيمو فيرنر ومايسون ماونت ليفوز 3-1 في النتيجة الإجمالية، ويتأهل لمواجهة غريمه مانشستر سيتي، في نهائي إنجليزي خالص، في إسطنبول ليلة 29 مايو الجاري.

ولم يشارك القائد راموس منذ 16 مارس، بعد إصابته مرتين متتاليتين، بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا.

لكنه شارك ضمن التشكيلة الأساسية بجانب هازارد نجم تشلسي السابق، الذي خاض اللقاء منذ البداية للمرة الثانية فقط في آخر ثلاثة أشهر، كما شارك الظهير الأيسر فيرلان ميندي بعد غياب ثلاثة أسابيع.

وأبلغ زيدان وسائل الإعلام: "خضنا نصف النهائي وجميع اللاعبين كانوا جاهزين. لم أكن لأشركهم لو لم يكونوا كذلك.

"أنا فخور بهم فقد قدموا كل ما لديهم ووصلنا إلى هذ الدور وكنا على بعد خطوة واحدة من النهائي. قدم تشيلسي أداءً رائعاً يستحق التهنئة عليه".

واعترف الفرنسي أن هازارد، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ ريال مدريد، كان بعيداً عن مستواه لكن الوسيلة الوحيدة لعودة البلجيكي بعد موسمين ابتلي فيهما بالإصابات هي مشاركته في المباريات، وهو تصريح بدا لافتاً بالنظر إلى أهمية مباراة الأربعاء التي كان يمكن أن تؤهل الملكي إلى نهائي دوري الأبطال.

وتابع زيدان: "يجب أن يستعيد إيدين الثقة وهو بحاجة لمواصلة اللعب. خطوة بخطوة سنتأكد من تعافيه".

واضطر "زيزو" للاعتماد على خطة 3-5-2 مثل مباراة الذهاب وأجبره غياب داني كارفاخال ورافاييل فاران على إشراك المهاجم فينيسيوس جونيور في غير مركزه.

ودافع زيدان عن قراره الفني، لكنه اعترف أن فريقه استحق الخسارة.

وقال: "المركز المفضل لفينيسيوس هو الجناح الأيسر لكنه يستطيع أيضاً التواجد على الناحية اليمنى، كان علي إعادة تنظيم الفريق بهذه الطريقة. لكني أفضل التركيز على ما قدمه لاعبو فريقي طيلة الموسم وليس الليلة فقط.

"طريقتنا كانت واضحة وخضنا العديد من المباريات بهذا الأسلوب، لكننا خسرنا الكثير من المواجهات الفردية، وكنا نفتقر لشيء ما، حاولنا لكنها كانت مباراة صعبة".

وبعد إهدار فرصة بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة في 8 أعوام، لم يعد أمام ريال مدريد سوى التركيز على الدوري الإسباني فقط، وسعيه للحفاظ على لقبه.

ويتأخر فريق المدرب زيدان بنقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، وسيستضيف إشبيلية، رابع الترتيب، في اليوم التالي للمواجهة المرتقبة بين برشلونة، صاحب المركز الثالث، ضد الروخيبلانكوس صاحب الصادرة.