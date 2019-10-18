زيدان يلتقي بوغبا في دبي

كشفت تقارير بريطانية، عن لقاء جمع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، مع نجم وسط مانشستر يونايتد، بول بوغبا، في دبي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن "زيزو" التقى بوغبا في الإمارات، على هامش تواجد الثنائي هناك، إذ يشارك الأول في مؤتمر الذكاء الاصطناعي للرياضة، أما الثاني فيتعافى من إصابة عضلية.

"لقاء الثنائي الفرنسي، يزيد من التكهنات حول الانتقال المتوقع لنجم يونايتد إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد فشل الصفقة خلال السوق الصيفي الماضي.

ويرغب زيدان في الحصول على خدمات بوغبا، من أجل تعزيز خط وسط ريال مدريد، خاصة في ظل تراجع مستوى النجم لوكا مودريتش.