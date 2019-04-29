زيدان يلمح لإمكانية التعاقد مع نيمار وهازارد

تحدث زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن احتمالية انضمام النجمين نيمار وإيدين هازارد إلى صفوف الفريق الصيف القادم.

وارتبط اسم أيقونتي باريس سان جيرمان وتشيلسي بانتقال محتمل لحامل لقب دوري أبطال أوروبا، وقد تحدث البرازيلي نيمار عن مزاملة البلجيكي في المستقبل.

ولدى سؤال زيدان عن تصريحات نيمار، بدا المدير الفني الفرنسي متحمساً، حيث قال: "هل يحلم نيمار باللعب إلى جانب هازارد؟ ريال مدريد نادي يحقق أحلام اللاعبين".

وختم بقوله: "إنه نادي عظيم، العديد من اللاعبين يريدون اللعب معنا، لنرى ما سيحصل",