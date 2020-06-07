زيدان ينتظر تألق هازارد

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية بأن إيدين هازارد نجم ريال مدريد بات جاهزاً للمشاركة من جديد بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به، وظهوره بمستوى رائع في التدريبات.

وانتقل صاحب الـ 29 عاماً إلى ريال الصيف الماضي، قادماً من تشيلسي، لكنه تعرض لإصابة قوية نوفمبر الماضي في مباراة الملكي أمام باريس سان جيرمان بدور مجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأكدت تقارير انتهاء موسم هازارد الأول المخيب للآمال بعد إصابته القوية، لكن فيروس كورونا كان له رأي آخر، بعد تعليق المسابقات منذ منتصف مارس الماضي وحتى الآن، ليعود النجم البلجيكي في الوقت المتبقي من هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن عاد للواجهة من جديد كأحد أهم لاعبي ريال مدريد، وظهر في تدريباته الجماعية بمستوى رائع يؤكد جاهزيته للمشاركة في جميع اللقاءات المتبقية بعمر الليغا -11 مباراة-.

وأكملت الصحيفة: "نظم زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مباراة بين اللاعبين في تدريبات أمس، وظهر هازارد بمستوى مميز، ونفس الشيء حدث يوم الخميس الماضي، وقدم نفس المردود وسجل هاتريك.

وأضافت “آس” بأن زيدان سيعتمد بشكل أساسي على هازارد في الوقت المتبقي من هذا الموسم بجانب كريم بنزيمة، وسيتصارع باقي اللاعبين على المركز المتبقي في خط الهجوم.

ولم يقرر زيدان حتى الآن ما إذا كان سيدفع بهازارد في التشكيلة الأساسية في مباراة ريال مدريد القادمة أمام آيبار، أم سيتركه كورقة رابحة على مقاعد البدلاء، لكن الشيء المؤكد هو رغبة النجم البلجيكي في تغيير مسار موسمه بعد تسجيله فقط هدفاً حتى الآن.