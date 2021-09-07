زيدان ينتظر تدريب منتخب فرنسا

يتمنى الأسطورة زين الدين زيدان متابعة مشواره التدريبي بالإشراف على منتخب فرنسا وفقاً لما نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

وبات مستقبل المدير الفني الحالي ديدييه ديشامب مع أبطال العالم موضع شك مؤخراً بعد تراجع النتائج وتواضع المستويات.

وخرج الديوك من بطولة يورو 2020 بشكل مبكر منذ دور الـ 16 على يد منتخب سويسرا.

كما تعادل الفريق مع منتخبي البوسنة والهرسك، وأوكرانيا بالنتيجة ذاتها 1-1 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ورحل زيدان عن ريال مدريد نهاية الموسم المنصرم في خطوة غير متوقعة ويبدو أنه ليس مستعجلاً حالياً للإشراف على فريق جديد بانتظار فرصة تدريب منتخب بلاده إذا ما استمرت النتائج السيئة مع ديشامب.