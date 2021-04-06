زيدان ينتقد المستهينين بقوة ريال مدريد

يعتقد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد أن التوقعات تقلل من تقدير قوة فريقه، عشية استقبال ليفربول الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال اوروبا.

وقال الفرنسي في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه يجري التقليل من شأن ريال مدريد. أثق بفريقي كثيراً، وأعرف ما نحن قادرون على تقديمه. لكن لا يمكننا تغيير تفكير الناس. بمقدورنا العمل يومياً، ولن نستسلم طالما هناك فرصة".

وعرف ريال بداية موسم مضطربة، لكن حظوظه لا تزال قائمة في المسابقة القارية والدوري الإسباني، بسبب تدهور مستوى المتصدر، أتلتيكو مدريد، في الآونة الأخيرة.

وبحال تخطي ليفربول، سيواجه ريال في نصف النهائي الفائز بين تشيلسي وبورتو، باحثاً عن تعزيز رقمه القياسي البالغ 13 لقباً.

وأضاف "زيزو" الذي قاد ريال إلى ثلاثة ألقاب متتالية بين 2016 و2018: "سنقاتل من أجل كل شيء. شهدنا لحظات صعبة هذا الموسم، وتحسنا الآن، لكن هذا لا يعني شيئاً بالنسبة للمباراة القادمة".

ويغيب عن ريال قائد دفاعه، سيرخيو راموس، بعد إصابة المخضرم المثير بربلة ساقه خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا الشهر الماضي.

ولعب راموس دوراً رئيساً بفوز ريال على ليفربول في نهائي 2018، على الأقل بإعاقته المثير للجدل للنجم محمد صلاح وإلحاق إصابة كبيرة بكتفه.

وبعد خسارة نهائي 2018، رد ليفربول بإحراز لقب 2019 ثم التتويج بالدوري الانجليزي لأول مرة في ثلاثة عقود.