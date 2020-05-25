زيدان ينتهك الحجر الصحي في إسبانيا

أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية، بأن المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، انتهك الحجر الصحي المفروض في إسبانيا على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وبحسب المصدر، كسر الفرنسي قواعد الحجر الصحي في إسبانيا في 14 مايو الجاري، حيث شوهد وهو ينتقل إلى منزله الثاني الموجود في ضواحي العاصمة مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال توصل الشرطة إلى أدلة تؤكد خرق زيدان للحجر الصحي، فسيضطر الأخير، لدفع غرامة قدرها 1500 يورو.

ووفقاً لتدابير منع انتشار فيروس كورونا، المعتمدة في إسبانيا منذ منتصف مارس الماضي، يحظر على المواطنين مغادرة المدن، ما لم تكن الأسباب طارئة أو مهنية.

ويقود زيدان حالياً تدريبات ريال مدريد، في انتظار استئناف منافسات الدوري الإسباني اعتباراً من 8 يونيو المقبل.

يذكر أن لاعبي ريال والطاقم الفني، خضعوا لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، وجاءت النتائج سلبية.