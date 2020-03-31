زيدان ينتهك الحجر الطبي الإجباري

كشف تقرير إسباني، عن كسر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، للحجر الطبي الإجباري الذي خضع له جميع لاعبي وموظفي النادي الملكي مؤخراً.

وقررت إدارة ريال مدريد فرض حجر طبي على اللاعبين والجهاز الفني والموظفين، بعد أن تم إثبات إصابة لاعب فريق كرة السلة، تري تومبكينز، بفيروس كورونا، في 12 مارس.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن زيدان قرر الذهاب إلى منزله الثاني في منطقة سييرا دي مدريد، بين يومي 14 و15 مارس الجاري، أي بعد أيام من تأكيد إصابة تومبكينز.

وأضافت الصحيفة: "هناك بعض الجيران الفرنسيين شاهدوا زيدان في ذلك الوقت، والذي كان قبل قرار الحكومة الإسبانية بفرض الحظر على جميع المواطنين، يوم 14 مارس، ودخل حيز التنفيذ يوم 16 من الشهر ذاته".

وتابعت: "عاد زيدان بعد ذلك إلى منزله في العاصمة مدريد، وظل به منذ ذلك الحين مثل باقي المواطنين الإسبان".

يذكر أن العينات التي تم أخذها من اللاعبين والجهاز الفني، جاءت جميعها سلبية.