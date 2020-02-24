زيدان يواجه مشكلة جديدة قبل الكلاسيكو

تلقى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي برشلونة الأحد 1 مارس القادم، ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وسيفتقد "زيزو" لخدمات المهاجم الشاب رودريغو غويس، الذي تلقى البطاقة الحمراء أثناء مشاركته مع فريق الشباب كاستيا، خلال مواجهة سان سيباستيان دي لوس رييس في دوري الدرجة الثانية.

وتلقى البرازيلي الشاب البطاقة الصفراء الثانية بعد قيامه بتصرف صبياني أثناء احتفاله بتسجيل الهدف الثاني عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أنه وفقاً لقوانين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فلن يتمكن زيدان من الاعتماد على رودريغو ضد برشلونة، بعد تلقيه البطاقة الحمراء، إذ تنص المادة رقم 563 من اللائحة التأديبية في الاتحاد على عدم قدرة أي لاعب على المشاركة في أي من مباريات فريقه بمختلف فئاته لمدة تتفق مع العقوبة التي حصل عليها ذلك اللاعب.

وكان من المتوقع أن يستدعي زيدان الجناح الشاب لتشكيل جبهة هجومية قوية، في ظل تعرض النجم إيدين هازارد لإصابة خلال مباراة ريال مدريد أمام مستضيفه ليفانتي (0-1) السبت، ضمن المرحلة الـ 25 من الليغا.