زيدان يوضح موقفه من إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة

أوضح زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد موقفه من احتمالية رحيل الأسطورة ليونيل ميسي عن برشلونة.

فخلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال سوسييداد، وجه أحد الصحفيين سؤالاً لـ "زيزو" عن رأيه فيما يتردد عن احتمالية رحيل "ليو" عن البارسا وما إذا كان هناك أزمة في أروقة النادي الكتالوني.

ورد زيدان: «لن أعلق على فريق آخر، هم سينافسون حتى نهاية الموسم ولن يكون لديهم نقاط ضعف، سيبلون بلاءً حسناً للغاية، نحن لا نفكر لدقيقة في ذلك، نحن لم نفز بأي شيء بعد وهم سينافسون حتى النهاية».

أضاف: «الأفضل يبقون دائماً الأفضل».

يذكر أن ميسي دخل في حرب تصريحات مع إيريك آبيدال السكرتير الفني لبرشلونة بعدما اتهم الفرنسي بعض لاعبي البارسا بالتقاعس هذا الموسم.