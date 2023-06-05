ساديو ماني ضمن المرشحين لخلافة بنزيما في ريال مدريد

كشف موقع "فيتشاخيس" الإسباني أن إدارة ريال مدريد وضعت النجم السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونخ ضمن الخيارات المطروحة لتعويض الرحيل المؤثر للمخضرم كريم بنزيمة.

وسيغادر الهداف الفرنسي البالغ من العمر 35 عاماً ملعب سانتياغو بيرنابيو بعد 14 عاماً حافلة بالألقاب والإنجازات تاركاً خلفه إرثاً من الصعب مضاهاته.

وتدرك الإدارة المدريدية صعوبة إيجاد بديل مناسب يستطيع توفير الإضافة التي اعتاد بنزيمة على تقديمها، لكنها باشرت البحث في سوق الانتقالات عن أفضل المعوضين.

كما فقد النادي خدمات الجناح الآخر ماركو آسينسيو مما سيجبر المسؤولين على ضم أكثر من لاعب في خط المقدمة.

هل سينتقل ماني إلى ريال مدريد ؟

وأكد فيتشاخيس أن أنظار ريال مدريد توجهت صوب ماني الذي خاض موسماً للنسيان مع بايرن كان فيه عرضة للانتقادات جراء تراجع مستواه وانخفاض مردوده.

يذكر أن السنغالي شارك مع العملاق البافاري في 38 مباراة هذا الموسم لم ينجح خلالها بتسجيل أكثر من 12 هدفاً، بمعدل هدف كل 184 دقيقة.

وتبدو الفرصة مواتية أمام ريال لاقتناص نجم ليفربول السابق البالغ من العمر 31 عاماً والذي يمتد عقده الحالي مع بايرن حتى صيف عام 2025.