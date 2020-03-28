ساديو ماني وحلم اللعب لريال مدريد

يسعى ريال مدريد إلى الحصول على خدمات ساديو ماني مهاجم ليفربول خلال فترة الانتقالات القادمة لتأمين خط هجوم الفريق الملكي.

وإن كان من الصعب جداً أن يتخلى الفريق الإنجليزي عن خدمات الدولي السنغالي، إلا أن تقاريراً أكدت أن أحد نجوم ليفربول قدم وعداً لزين الدين زيدان المدير الفني للملكي، بالانتقال للعب تحت إشرافه الموسم القادم.

وارتبط أكثر من نجم مؤخراً من ليفربول بالانتقال لريال مدريد، وعلى رأسهم فيرجيل فان دايك وماني، بالإضافة إلى محمد صلاح.