ساديو ماني يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع بايرن ميونخ

اتخذ مهاجم بايرن ميونخ ساديو ماني قراره النهائي بشأن مستقبله مع النادي الألماني، وذلك بعد اهتمام بعض الأندية في الدوري السعودي للمحترفين لضمه هذا الصيف.

ولم يكن الأمر سهلًا بالنسبة لماني منذ وصوله إلى البافاري الصيف الماضي من ليفربول، وفي الوقت الذي بدأ فيه المساهمة مع النادي، انتهى الأمر به بالإيقاف عن اللعب بعد اللكمة التي وجهها لزميله في الفريق ليروي ساني.

ساديو ماني يحسم الجدل حول انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين

على ما يبدو أن النجم السنغالي ساديو ماني يرغب بالرحيل سريعًا عن بايرن والحصول على بداية جديدة في مكان آخر، وقد يغفر له ذلك خاصة وأن رحيله إلى الدوري السعودي سيعني انضمامه إلى رونالدو وبنزيما وزميله السابق في ليفربول روبرتو فيرمينو.

ووفقًا لموقع "90min"، فإن صاحب الـ31 عامًا يعتبر هدفًا لدوري المحترفين السعودي هذا الصيف، إلّا أن ماني لم يفتح المجال حتى لأي مفاوضات مع أي أندية هناك، وليس لديه طموح للانتقال إلى المملكة العربية السعودية في هذا الوقت.

وتشير التقارير إلى أن بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع مهاجم صريح يحمل القميص رقم 9، وهو يمكن أن يكون دفعة لساديو ماني خاصة وأن ذلك يعني أنه سيكون قادرًا على اللعب بشكل أكثر اتساقًا في مركزه المفضل على اليسار كمان كان في ليفربول.