ساديو ماني يثير استياء مسؤولي بايرن ميونخ

البوابة - لفت النجم السنغالي ساديو ماني الأنظار داخل بايرن ميونخ للأسباب الخاطئة وفقاً لتقرير نشرته قناة "سبورت 1" الألمانية.

وكان البافاريون يراهنون على اللاعب الذي صال وجال وتألق في صفوف ليفربول حينما تم التعاقد معه الصيف المنصرم.

لكن النجم البالغ من العمر 30 عاماً عانى منذ وصوله إلى ملعب آليانز آرينا في ظل غيابه لفترات طويلة بداعي الإصابة.

مردود ماني يقلق مسؤولي بايرن ميونخ

قالت القناة أن طاقم بايرن الفني مستاء من مردود المهاجم السنغالي، إذ أنهم لاحظوا تراجعاً واضحاً في سرعته الانفجارية خلال القسم الأخير من الملعب.

بدوره، يأمل ماني أن ينجح في قلب المعطيات خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم الجاري كون فريقه يحتاج إليه بمعنى الكلمة في قادم المواعيد.

وتأهل بايرن ميونخ لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنتظره مواجهة نارية في هذا الدور أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما يحتل فريق المدرب يوليان ناغلسمان المركز الثاني حالياً في الدوري الألماني بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند متصدر الترتيب.