ساري: رحيل هازارد وارد

إيدين هازارد

قال ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي أن باب الرحيل مفتوح أمام إيدين هازارد في حال أراد هو الانتقال إلى صفوف أي فريقٍ آخر.

وكانت الأسئلة التي تتحدث عن النجم البلجيكي قد وجهت بكثرة مؤخراً للمدرب الإيطالي، مما جعله يجيب عليها.

وتحدثت عدد من التقارير عن رغبة هازارد في الرحيل عن تشيلسي نهاية الموسم الحالي، والانضمام إلى ريال مدريد.

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وبهذا الشأن، أشار ساري إلى أن الرحيل مسألة بيد اللاعب والإدارة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الأمور لن تسير بديكتاتورية إذا ما أراد هازارد الرحيل.

وقال المدرب: "هازارد لاعب مهم بالنسبة لنا لأنه يعطينا ما نحتاجه، وهو في كامل تركيزه حالياً مع تشيلسي، لا أعلم ما إذا كان يفكر في الرحيل".

يذكر أن ساري كشف من قبل بأن بقاء هازارد كان أحد شروطه الأساسية من أجل قبول عرض تدريب تشيلسي.