ساري: رونالدو وديبالا أصبحا أفضل معاً

قال ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أن هناك شيئاً ما قد تغير بخصوص الثنائي كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا في خط المقدمة.

وكان النجمان قد قادا يوفي للفوز على مستضيفه جنوى أمس بنتيجة 3-1 ليعزز البيانكونيري صدارته للدوري الإيطالي ويقترب خطوة جديدة نحو الاحتفاظ باللقب.

وعقب المباراة المميزة التي شارك فيها الثنائي في الأمام، وبعد أن تكرر الأمر في المباريات الماضية، أشاد ساري بالعمل الذي يقوم به الثنائي.

وأوضح: "تغير شيء ما في حساباتي بخصوص مشاركة رونالدو وديبالا معاً، هما يقومان بعمل رائع سوياً في الفترة الأخيرة.

"أدرك كلاهما أن عليهما أن يستفيدا من بعضهما، إنه شيء لاحظته في التدريبات أيضاً.

"يلعب كريستيانو غالباً لتحرير نفسه حتى النهاية من أجل الوصول إلى المرمى والتسديد ولكن عندما يقرر تحريك الكرة بسرعة، فهو الأفضل على الإطلاق.

"بصراحة كنت سأستبدل ديبالا في البداية، ثم اخترت رونالدو الذي خاض دقائق أكثر ويحتاج إلى الراحة، وهو شيء ناقشناه سوياً في الأيام الماضية.

"كل شيء يتحرك للأمام، تعافى الفريق بشكل جيد بعد خيبة الأمل في كأس إيطاليا، كنا نعرف أن الأمر كان مجرد مسألة وقت قبل أن نكون بحالة جيدة".

يذكر أن يوفنتوس أخفق في تحقيق لقب كأس إيطاليا عقب خسارته أمام نابولي في المباراة النهائية، لكنه يسير بخطوات ثابتة نحو حسم لقب الدوري، كما أنه ما زال ينافس في دوري أبطال أوروبا، إذ تعادل مع ليون بهدف لمثله في ذهاب دور الـ 16.