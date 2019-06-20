ساري: سأساعد رونالدو على تحطيم الأرقام القياسية

قال ماوريتسيو ساري، خلال تقديمه كمدير فني ليوفنتوس الخميس أنه تأثر كثيراً بعدما حاول حامل لقب الدوري الإيطالي التعاقد معه.

وأوضح ساري، في مؤتمر صحفي أقيم بملعب آليانز ستاديوم: “تلقي اتصالات من يوفنتوس كان بمثابة إحساس رائع، لأني رأيت أن النادي كان مصمماً للغاية على اختياري.

“لم يسبق لي أن رأيت عزماً وإصراراً كبيرين من نادٍ على توظيف مدرب ما، كان موقفهم رائعاً حين أقنعوني بذلك، كانت مشاعر قوية جداً”.

وأضاف المدرب (60 عاماً) أنه لا يشعر بأن تدريب يوفنتوس بعد ترك تشيلسي الفائز بالدوري الأوروبي، هو القرار الأكثر ثورية الذي اتخذه في مسيرته.

وبشأن رحيله عن نابولي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، العام الماضي، قال ساري أنه شعر ببعض الشكوك حول قدرته على الاستمرار، تزامناً مع قرار نادي الجنوب بتعيين كارلو أنشيلوتي خلفاً له.

يتوقع ساري منافسة شرسة في الدوري الإيطالي الموسم القادم حيث ستعود الحياة للمسابقة بعد عدة تغييرات أبرزها قدوم أنتونيو كونتي للإشراف على إنتر ميلان، وتعاقد ميلان مع ماركو جيامباولو.

وواصل: “اَمل أن نتمكن من تقليص الفجوة مع الدوري الإنجليزي”.

وعن مسيرته، قال ساري: “كانت رحلة طويلة لي، مكونة من خطوات تدريجية، أنا سعيد بكوني في النادي الأكثر أهمية في إيطاليا، وهذه خطوة أخرى للأمام، بعد تجربتي في تشيلسي”.

وحول إستراتيجيته المرتقبة مع يوفي، أجاب: “يجب أن يكون لديك أفكار واضحة، بشأن لاعبين أو 3 ممن يصنعون الفارق، ومن ثم منحهم بيئة مناسبة للتعبير عن أنفسهم، ثم تبني التشكيلة على أساس ذلك.

“عليك أن تبدأ مع اللاعبين ذوي المهارات، مثل كريستيانو رونالدو، وباولو ديبالا، ودوغلاس كوشتا، وتقوم بالبناء عليهم، بالتأكيد سأتحدث إلى اثنين أو ثلاثة لاعبين قبل بداية الموسم حتى نشارك أفكارنا ونقارن ونفهم الطريقة التي يفكرون بها وشخصيتهم”.

وحول تدريب رونالدو، قال ساري: “قمت في تشيلسي بتدريب بعض اللاعبين الأقوياء والكبار، لكن تدريب رونالدو يمثل خطوة أخرى للأمام، أرغب بمساعدته على تحطيم المزيد من الأرقام القياسية”.

وبخصوص فترته السابقة في نابولي، وكيفية مواجهة البيانكونيري، رد بقوله: “لمدة ثلاث سنوات، كنت أستيقظ وأفكر في كيفية هزيمة يوفنتوس، لأنه كان الفريق الفائز، كنت أقدم 110% من جهدي، لكننا لم نستطع القيام بذلك حينها، كانت تجربة، والاَن سأقدم كل شيء لهذا النادي.

“هذا النادي متفق جداً، وأنا سعيد لأن الجانب الإنساني يهمني كثيراً، يوفنتوس عبارة عن مجموعة قوية، فيما يتعلق بالعقلية والإصرار والعزيمة.

“سأستمع كثيراً للنادي الذي يعرف اللاعبين أفضل مني، لأنه فرض رأيي يعد قلة احترام لمن حولي، جئت هنا مع الكثير من التشكيك، كما حدث في الأندية الأخرى، وأتفهم ذلك، لكني أعرف طريقة واحدة لتغيير ذلك، وهي الفوز والإقناع، إلى جانب المتعة والحصول على النتائج”.

وعن سلفه ماسيميليانو آليجري، قال ساري: “ترك آليغري إرثاً ثقيلاً، الفوز بما فاز به أمر صعب جداً، لأنه حقق نتائج استثنائية، وأود أن أرى في الفريق نفس القدرة على تجاوز الصعوبات”.

وأضاف: “في السنوات الماضية، كنت أبدأ الموسم بتشكيل وأنهيه بآخر، كنت دائماً شخصاً يتغير بناءً على التجارب، لكني أظل من المؤمنين بالمفاهيم، أنا شخص مباشر ربما أكثر من اللازم، وهو شيء يؤدي للاشتباكات لكنها قابلة للحل”.

وختم ساري بقوله: “(فيديريكو) بيرنارديسكي لاعب يعجبني، يتمتع بجودة رائعة، لكنه يفتقد القليل من الإصرار حالياً، إنه في مرحلة من حياته يحتاج فيها إلى دور محدد”.