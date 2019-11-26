ساري غير واثق من مشاركة رونالدو أمام أتلتيكو

قال ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس أن حالة المهاجم كريستيانو رونالدو تحسنت بعد تعرضه لإصابة في الركبة لكنه ربما يغيب عن مواجهة الزائر أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

وعانى البرتغالي البالغ عمره 34 عاماً من آلام الركبة عدة أسابيع رغم أن يوفي واللاعب نفسه يؤكدان أن المشكلة ليست خطيرة.

وغاب رونالدو عن الفوز 3-1 على أتالانتا ضمن الدوري الإيطالي السبت الماضي.

وأبلغ ساري الصحفيين: "تدرب رونالدو أمس مع زملائه وهذا يعني أنه يتحسن لكن يجب أن نقيّم حالته"، كما أشار إلى وجود شكوك حول مشاركة المدافع ماتيس دي ليخت ولاعب الوسط فيديريكو بيرنارديسكي.

وشدد ساري على عدم وجود مشكلة مع رونالدو الذي بدا غاضباً من استبداله خلال الفوز 1-0 على ميلان في وقت سابق هذا الشهر.

وقال المدرب: "علاقتي جيدة مع كريستيانو. إذا شعر لاعب فاز بكل هذه الألقاب بغضب بسبب تبديله فهذا يعني أنه يتمتع بحافز كبير وهذا أمر ايجابي".

وتأهل يوفنتوس متصدر المجموعة الرابعة لأدوار خروج المغلوب بالفعل في دوري الأبطال قبل مباراتين من ختام مرحلة المجموعات واذا فاز اليوم سيضمن الصدارة إذ يتفوق على أتلتيكو صاحب المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط.