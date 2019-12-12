ساري يتمنى مواجهة مورينيو

تمنى ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس أن توقع القرعة الخاصة بدوري أبطال أوروبا فريقه في مواجهة توتنهام الذي يشرف عليه جوزيه مورينيو، مؤكداً أنه سيكون سعيداً بمقابلة "ذا سبيشل ون".

وتأهل يوفي لدور الستة عشر متصدراً لمجموعته، وأنهى لقاءاته منتصراً في ألمانيا على باير ليفركوزن بثنائية نظيفة أمس الأربعاء.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كنت محظوظاً بمعرفة (جوزيه) مورينيو، شخص استثنائي وشخصية تملك فكراً مختلفاً.

"سأكون سعيداً لو قابلته من جديد، من المرشح للفوز بالبطولة؟ من وجهة نظري مانشستر سيتي".

وعن مشاركة ثلاثي نجوم الهجوم كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وغونزالو هيغواين معاً، قال المدرب: "انتظرت قليلاً قبل الدفع بديبالا، ثم تراجع مجهود ليفركوزن البدني وفكرت أن أشرك الثلاثي معاً".

ومن جانبه، تأهل توتنهام رفقة مورينيو إلى دور الستة عشر رغم سقوطه أمام بايرن ميونيخ في نفس الجولة بهدف لثلاثة، وذلك لكونه حسم التأهل قبلها.

وسيتعرف الفريقان على مصيرهما والخصم المقبل عبر القرعة التي ستجري في السادس عشر من الشهر الجاري في سويسرا.