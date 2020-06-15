ساري يراهن على رونالدو

يدرس ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس الاعتماد على كريستيانو رونالدو في مركز المهاجم الصريح خلال مباراة نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي الأربعاء القادم.

وكشفت شبكة “ميدياسيت” الإيطالية، أمس، عن قرار ساري بالدفع بالهداف البرتغالي في قلب الهجوم، رفقة الثنائي دوغلاس كوشتا وباولو ديبالا بطريقة 4-3-3 التي يراهن عليها.

ولم يستعد غونزالو هيغواين لياقته البدنية بعد، لذلك لن يشارك في النهائي لعدم جاهزيته ولشعوره ببعض المتاعب في بعض العضلات.