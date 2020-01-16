ساري: يزعجني عدم فوز رونالدو بالكرة الذهبية

لا يزال الصراع بين كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وليونيل ميسي، قائد برشلونة، يسيطر على كرة القدم العالمية في العقد الجديد.

وكان آخر من أدلى بدلوه حول هذا الصراع على الجوائز الفردية بين الأسطورتين، وخاصة الكرة الذهبية، مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري.

وقال الإيطالي في تصريحات عقب مباراة فريقه أمام أودينيزي: "يزعجني أن أرى أي لاعب في العالم يفوز بالكرة الذهبية أكثر من رونالدو"، وذلك وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، الخميس.

وتغلب يوفي على نظيره أودينيزي في غياب رونالدو، مساء الأربعاء، بنتيجة 4-0، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا.

وأكد مدرب يوفنتوس أن البرتغالي كان يعاني من التهابات في الجيوب الأنفية منذ عدة أيام، ويوم المباراة كان يشكو من ارتفاع في درجة حرارته، وقرر طبيب الفريق منحه قسطاً من الراحة.

ودافع ساري عن نجم البيانكونيري، مؤكداً أنه يعمل على مساعدته للفوز بالكرة الذهبية مرة أخرى، كما كشف أن زميله باولو ديبالا، قادر بدوره على الفوز بالجوائز الفردية العالمية.

وأوضح ساري: "أود أن أساعد كريستيانو في أن يصبح أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة، يزعجني أن أرى شخصا لديه كرات ذهبية أكثر منه".

وتابع: "ديبالا قادر أيضاً على القتال للفوز بالكرة الذهبية، أعتقد أنه سيكون قادراً على ترك بصمته في كرة القدم العالمية".

وكان ميسي قد فاز بالكرة الذهبية لعام 2019 الشهر الماضي، ليتفوق على رونالدو بفارق جائزة واحدة بعدما فاز بها للمرة السادسة، مقابل 5 مرات للبرتغالي، الذي توج بها آخر مرة في 2017.