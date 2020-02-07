ساري يشتكي من ديبالا

أكد ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس صعوبة المواجهة المقبلة أمام فيرونا ضمن الدوري الإيطالي، كما تطرق لموقع باولو ديبالا المثالي في الفريق.

ويحل يوفي ضيفاً على فيرونا الذي عاد بنقطة التعادل من سان سيرو أمام ميلان، ثم من أولمبيكو أمام لاتسيو في آخر مباراتين له.

وقال ساري: "فيرونا يقدم موسماً رائعاً، ويملك مدرباً صاحب جودة عالية، الفريق يتمتع بالاستمرارية على صعيد الأداء، نحن لا نسجل كثيراً عبر لاعبي الوسط، عكس المدافعين، يجب أن نتحسن".

وأكمل: "مركز ديبالا الأمثل يؤثر على نومي؟ أنا شخص يعاني من الاكتئاب والاضطراب، لذلك من الطبيعي أن موضوعاً مثل هذا يتعبني، ولكن الأمر منطقي للمدرب".

ويتصدر البيانكونيري جدول الترتيب بعد مرور 22 جولة من السيري آ بمجموع 53 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر.