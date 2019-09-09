ساري يطلب من رونالدو تسجيل أكثر من 40 هدفاً هذا الموسم

كشفت تقارير إيطالية اليوم أن ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس طلب من النجم كريستيانو رونالدو العودة لسجلاته التهديفية القياسية السابقة.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "توتوسبورت" المقربة من النادي الإيطالي بطل الدوري المحلي في السنوات السبع الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أن المدرب تحدث مع الهداف البرتغالي مؤخراً بشأن دوره في الفريق، وطالبه بالمزيد من الأهداف.

وانعكس ذلك وفقاً للصحيفة بشكل فوري على أداء رونالدو أمام نابولي في اللقاء الذي سجل خلاله الهدف الثالث ليوفي.

ولم يسبق أن انخفض معدل تهديف رونالدو في الموسم الواحد عن 40 هدفاً سوى الموسم الماضي الذي كان الأول له مع يوفنتوس حيث أحرز 28 هدفاً، وأول مواسمه في ريال مدريد عندما سجل 33 هدفاً.

يذكر أن رونالدو مرشح ضمن القائمة النهائية للمتنافسين على جائزة أفضل لاعب في العالم مع كل من ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك.