ساري يكشف سر غياب رونالدو أمام أودينيزي

أشاد ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس، بالهدف المميز الذي أحرزه غونزالو هيغواين في شباك أودينيزي، بالمواجهة التي انتهت بفوز فريقه بكأس إيطاليا، كما تحدث عن غياب النجم كريستيانو رونالدو عن المواجهة.

وسجل الأرجنتيني سجل أحد أجمل أهداف الموسم الحالي في فوز يوفي على أودينيزي 4-0، بلمحة فنية رائعة وتعاون مميز مع مواطنه باولو ديبالا.

وقال ساري عن الهدف: "جمال نادر ولا يحدث كل يوم، تبادل الكرة 3 أو 4 مرات بهذه السرعة بين الثنائي، أمر يستحق دفع ثمن تذكرة المباراة من أجله".

وأما عن مصطلح "كرة ساري" في هذه اللعبة: "أنتم من أطلقتم هذه الكلمة وليس أنا، هذا يوفنتوس والأمر لا يتعلق بي أنا، الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين مثل رونالدو وديبالا وهيغواين، يستطيعون قيادة أي مدرب للنجاح.

"أحب رؤية مثل هذه الأهداف التي تسجل بالتمرير السريع، ولكنها تحدث فقط بتواجد قدرات فنية معينة وجودة عالية بالفريق وهذا ما يجعلني أكثر سعادة".

سبب غياب رونالدو: "كان مصاباً بالتهاب في الجيوب الأنفية لمدة يومين، شعر بتحسن كبير هذا الصباح، ولكن ارتفعت درجة حرارته لذلك قررنا عدم المجازفة به وفقاً لنصيحة الأطباء.

"أريد مساعدة رونالدو على حصد الكرة الذهبية السادسة، مشاهدة أي لاعب آخر يفوز بها يجعلك تشعر بالغضب، لكن ربما نرى ديبالا يدخل المنافسة في المستقبل".

وعن مستقبل إيمري تشان: "لا أعلم أي شيء بخصوص سوق الانتقالات ولا أهتم بالحديث عنه في الوقت الحالي".

يذكر أن فوز يوفنتوس منحه بطاقة التأهل لربع نهائي كأس إيطاليا، قبل مواجهة بارما في 19 يناير الجاري ببطولة الدوري، في حلقة جديدة بصراعه مع إنتر على صدارة المسابقة.