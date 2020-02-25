ساري يكشف عن حلمه هذا الموسم مع يوفنتوس

أكد ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس أنه يأمل في الجمع بين لقبي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال مدرب السيدة العجوز: “هذا يعتمد على ما يتوقعه الناس، الفريق ينمو، وأعتقد وآمل أن يكون لدينا هوامش كبيرة للتحسن، وقبل كل شيء في اتساق أدائنا وكثافتنا خلال 90 دقيقة، القدوم إلى هنا قبل ثلاثة أيام من دوري أبطال أوروبا واللعب بمثل هذا التركيز لم يكن أمراً مفروغاً منه، لذلك فهذه خطوة للأمام”.

ورغم أن دوري أبطال أوروبا هو هدف يوفي، إلا أن ساري حذر من أنه طموح لا يمكن التنبؤ به مؤكداً: “يجب أن يكون هدفنا هو حلم الدوري المحلي ودوري الأبطال، في الحياة في بعض الأحيان يكون من الجيد مطاردة أحلامك وتفويت أهدافك.

“المشكلة في البطولة هي أن هناك عدداً قليلاً جداً من المباريات بمرحلة خروج المغلوب، ويمكن لكل واحدة أن تكون حاسمة، إنها منافسة في متناول 10 إلى 12 فريقاً، لذلك فإن الفائز في النهاية ليس الأفضل فحسب، بل هو الأكثر حظاً أيضاً.

“الموسم الماضي، شارك تشيلسي في الدوري الأوروبي بـ 13 فوزاً وتعادلين، لكننا كنا معرضين للخروج في مرحلة واحدة وكان علينا التأهل بركلات الترجيح، لذلك خاطرنا بعدم الفوز بها، رغم أننا لم نتعرض لهزيمة وحققنا الفوز في 13 مباراة”.