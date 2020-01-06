ساري يمتدح رونالدو ودي ليخت

امتدح ماوريتسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس ما قدمه كريستيانو رونالدو في اللقاء أمام كالياري ضمن الدوري الإيطالي، بعدما سجل ثلاثية (هاتريك) قاد بها حامل اللقب لفوز كبير برباعيةٍ نظيفة.

وقال المدرب: "لم يعد رونالدو يعاني من آلام في ركبته، كما أنه يتمتع بحالة عقلية مختلفة، من الواضح أيضاً أنه أصبح أكثر هدوءاً ويبتسم ويشارك عقلياً في المباريات بصورة مميزة".

"دخلنا المباراة بحالة جيدة، كنا أكثر تنظيما ومارسنا الضغط بصورة مناسبة كما كان الحال في الهدف الأول، كان لاعبونا مستعدين للهجوم في أي وقت ونجحنا في ذلك."

وتطرق ساري للحديث المدافع ماتيس دي ليخت الذي لا يمر بأفضل أحواله منذ انتقاله الصيف الماضي للبيانكونيري، فقال: "الوضع سهل، أنا أكثر الناس قناعة بأنه سيصبح الأقوى والأفضل في العالم. لكن عليك أن تضع نفسك مكان صبي في التاسعة عشر من عمره وصل لتوه إلى هنا منذ خمسة أشهر فقط".

"يتعين عليه اللعب والتكيف مع أشخاص جدد في بلد جديد ولغة مختلفة، حقق نمواً جيداً حتى الآن، ثم عانى من بعض الإصابات، لدينا (ميريه) ديميرال بحالة بدنية وعقلية كبيرة هو الآخر".

وأتم "دي ليخت سيصبح واحداً من أقوى وأفضل المدافعين في العالم".