ساعات تفصل أوسبينا عن الانتقال إلى النصر

بات النجم الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا على أعتاب الانتقال رسمياً إلى صفوف النصر السعودي بعدما وصل العقد الذي يربطه بنابولي الإيطالي إلى نهايته.

وحرر البارتينوباي الحارس المخضرم بعد 3 أعوام قضاها في ملعب دييغو أرماندو مارادونا خاض خلالها 103 مباريات في جميع البطولات وحافظ على نظافة شباكه في 39 لقاء منها.

ومن المتوقع أن يتقاضى أوسبينا 3.5 مليون يورو سنوياً في عقدٍ يمتد لموسمين مع النادي السعودي.

وسبق لنجم نابولي خوض تجارب احترافية مع نيس الفرنسي وآرسنال الإنجليزي وأتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

كما مثل صاحب الـ 33 عاماً منتخب بلاده 124 مرة وخاض معه العديد من البطولات منذ مشاركته الأولى عام 2007.