ساعات قليلة تفصل برشلونة عن ضم ديباي رسمياً

أصبح برشلونة قريباً للغاية من إعلان تعاقده بشكل رسمي مع ممفيس ديباي ليكون تدعيماً جديداً لصفوفه هذا الصيف.

وكشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن المهاجم الهولندي الذي انتهى عقده مع أولمبيك ليون أعطى موافقته على الانضمام للبارسا، كما أن النادي الكتالوني حصل على إذن من الاتحاد الهولندي لكرة القدم لجعل الصفقة رسمية، على الرغم من تواجد اللاعب رفقة منتخب بلاده للمشاركة في بطولة يورو 2020.

وسيكون صاحب الـ 27 عاماً رابع صفقات البلاوغرانا هذا الصيف، وذلك بعد التعاقد مع سيرجيو أغويرو وإيريك غارسيا من مانشستر سيتي، وإيمرسون رويال من ريال بيتيس.

وكان برشلونة يأمل في التعاقد مع جورجينيو فاينالدوم، لكن لاعب الوسط الهولندي اختار الانضمام لباريس سان جيرمان هذا الصيف.

متجر برشلونة يطرح قميص ديباي للبيع

وعرض متجر نادي برشلونة على الإنترنت بيع الطقم الجديد الذي يحمل اسم ديباي، على الرغم من أنه لم يوقع بعد على عقد انضمامه بشكل رسمي.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الصادرة من كتالونيا أنه يمكن شراء قميص المهاجم من متجر البارسا الرسمي وتكلفته 160 يورو.

وسيكشف برشلونة عن القميص الجديد للموسم القادم على أرضية ملعب كامب ناو.