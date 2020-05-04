سافيولا يحذر لاوتارو من ميسي

وجه الأرجنتيني خافيير سافيولا مهاجم برشلونة السابق، رسالة إلى مواطنه لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان، حثه فيها على الانتقال إلى الفريق الكتالوني في سوق الانتقالات القادم، لكنه حذره من ليونيل ميسي قائد البارسا.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن سافيولا قوله: "أحب لاوتارو كثيراً، لأنه مهاجم رائع أستمتع بأدائه، كما أنه أحد الذين يلعبون بطريقتهم الخاصة، ويسجلون ويصنعون الأهداف، وهو يتطور باستمرار.

"بإمكان لوتارو أن يصبح لاعباً مميزاً مع نبرشلونة، لكن عليه الحذر من النسق السريع، الذي يلعب به ميسي، عليه التركيز بشكل كبير للغاية، لأن ليو يفرض على الجميع طريقة اللعب".

وأضافت الصحيفة أن إدارة إنتر لا تمانع بانتقال لاوتارو إلى برشلونة شرط دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد الأرجنتيني البالغ 111 مليون يورو، مما يعرقل إتمام الصفقة، بسبب الأزمة المالية بفعل انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن عقد النجم الأرجنتيني ينتهي مع إنتر ميلان صيف عام 2023، بعد أن قدم إلى صفوفه عام 2018، من راسينغ كلوب، ليخطف الأنظار بأهدافه المميزة.