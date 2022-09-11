ساليرنيتانا يجبر يوفنتوس على التعادل 2-2 في مباراة مجنونة

تعادل يوفنتوس مع ضيفه ساليرنيتانا بهدفين لكلٍ منهما في المباراة القوية والمثيرة التي أقيمت على ملعب آليانز لحساب الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

تقدم الضيوف بهدفين نظيفين مع نهاية الشوط الأول حملا توقيعي الإيطالي أنتونيو كاندريفا (18)، والبولندي كريستوف بيونتيك (45+5 من ركلة جزاء).

حاول يوفي العودة في اللقاء ونجح في تقليص النتيجة برأسية البرازيلي غليسون بريمر بعد 6 دقائق على بداية الشوط الثاني.

ومنح حكم اللقاء ركلة جزاء لصاحب الضيافة في الوقت بدل الضائع سددها القائد المخضرم ليوناردو بونوتشي وتصدى لها الحارس لويجي سيبي لكن الكرة المرتدة وصلت إلى المدافع الذي أودعها داخل الشباك (90+3).

ومنح البديل البولندي آركاديوش ميليك صاحب الأرض هدف الانتصار برأسية جميلة في الدقيقة 90+5 قبل أن يتلقى البطاقة الصفراء الثانية ليغادر ما تبقى من المباراة.

لكن تقنية الفيديو المساعد ألغت الهدف بداعي تسلل على بونوتشي لتعود النتيجة إلى التعادل.

وشهدت اللحظات الأخيرة من المواجهة بعض المشاحنات بين اللاعبين اضطر الحكم ماتيو مارسينارو لفضها بطرد المدرب ماسيميليانو آليغري والظهير الكولومبي خوان كوادرادو من يوفي والمدافع الأرجنتيني فيديريكو فازيو من الفريق الضيف.

يوفنتوس يرتقي إلى المركز الثامن

بهذه النتيجة، رفع البيانكونيري رصيده إلى 10 نقاط جعلته يحتل المركز الثامن.

أما ساليرنيتانا فرفع رصيده بدوره إلى 7 نقاط احتل بها المركز العاشر.